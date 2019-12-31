الإعتراف الرسمي بعلاقة حوثية إيرانية.. أبرز حدث لافت خلال 2019

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

صنعاء طهران - الخليج 365

شهد العام 2019 حدثا ملفتا بشأن علاقة الحوثيين بإيران، حيث خرجت هذه العلاقة للعلن ولم يعد يتحرج الطرفان من العلاقة التي تجمعهما.



وترجمت العلاقة على أرض الواقع بتعيين الحوثيين سفيرا من جانبهم في طهران.

كما قام نظام ولاية الفقيه الإيراني بتسليم المقرات الدبلوماسية لمندوب الجماعة إبراهيم الديلمي.

ووفق تقارير صحفية، فإن هذه التطورات العلنية جاءت بعد أن التقى المتحدث باسم الجماعة الحوثية ووزير خارجيتها الفعلي محمد عبد السلام فليتة مع المرشد الإيراني على خامنئي وقام بتسليمه رسالة من زعيم الجماعة الحوثية أظهر فيها ولاءه للمرشد باعتبار حكمه امتدادا لحكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلي ابن أبي طالب، وفق ما أورده الموقع الرسمي للمرشد في حينه، دون أن تشير المصادر الرسمية للجماعة إلى فحوى الرسالة.

وبعد هذا اللقاء مع المرشد وبحضور القيادي الحوثي عبد الملك العجري، والمندوب إبراهيم الديلمي، توالت اللقاءات بين قيادات الجماعة وقيادات النظام الإيراني لتقوم الجماعة مؤخرا بتعيين الديلمي سفيرا مزعوما لليمن.

Advertisements

واتساقا مع هذه العلاقة العلنية، ذكرت المصادر الحوثية أن الديلمي التقى وزير دفاع إيران أمير حاتمي وبحث معه "سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات العسكرية"، وقالت إنه أشاد بعلاقات التعاون بين إيران والجماعة "على مختلف الأصعدة".

ونسبت المصادر إلى حاتمي أنه أكد من جهته على ضرورة تعزيز وتمتين العلاقة بين الجيش الإيراني والميليشيات الحوثية التي أشار إليها بوصف «الجيش اليمني» في سياق اعتراف طهران بالانقلاب الحوثي.

وكانت تقارير غربية حديثة كشفت عن حجم الحضور الإيراني العسكري في اليمن الذي يتزعمه القيادي في الحرس الثوري الإيراني عبد الرضا شهلايي إلى جانب نحو 400 من عناصر الحرس الثوري.

وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية في 5 ديسمبر (كانون الأول) عن مكافأة قدرها 15 مليون دولار لمن يدلي بأي معلومات عن مواقع أنشطة شهلايي في اليمن.

ورغم العلاقة الوثيقة بين المليشيات الحوثية والنظام الإيراني في سياق التسليح العسكري، فإن هذا الاعتراف الرسمي هو الأول من نوعه من قبل الجماعة بعد أن ظلت طوال السنوات الماضية تنفي على لسان قياداتها وجود أي دعم إيراني عسكري، في حين كانت التحقيقات الدولية وشحنات الأسلحة المهربة التي أوقفت في عرض البحر أدلة دامغة على استمرار طهران في توفير كل الأسلحة لميليشياتها في اليمن.