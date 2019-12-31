شكرا لقرائتكم خبر عن لسبب لايخطر على بال ... فتاة تطعن شقيقها بعد اقترابة منها اخر الليل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فتاة تذبح شقيقها بالمنصورة والسبب مفاجأة كشف قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء الدين سليم، عن غموض واقعة مقتل مبيض محارة، على يد شقيقته بالمنصورة.

جديد "الخليج 365"

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البداية عندنا تبلغ لقسم شرطة المنصورة، من مستشفى الطوارئ بالمنصورة، بوصول مبيض محارة، 22 عاما، مقيم بدائرة قسم أول المنصورة، مصاب بجرح طعني نافذ بالبطن، وآخر قطعي بالربع الأيمن، وتوفي عقب وصوله.

وتشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، ومفتشي القطاع، وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية، وبسؤال والده فكهاني، 61 عاما، مقيم بالعنوان ذاته، قرر بتعدي شقيقته 21 عاما، "لا تعمل" مقيمة بالعنوان ذاته عليه، وإحداث إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بتعدي شقيقها عليها، وإحداث إصابتها بكدمة بالعين اليمنى، اعتراضا منه على تواجدها أمام التلفاز لفترات متأخرة من الليل، وتعديها عليه بآله حادة "سكين" حال نومه، وإحداث إصابته، مما أدى إلى وفاته.