شكرا لقرائتكم خبر عن وردناالان من محلات الصرفة شاهد فارق جنوني في أسعار صرف الريال اليمني امام العملات الاجنبية بين عدن وصنعاء .."أسعار الصرف الآن" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فارق كبير وجنوني بين أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في كل من صنعاء وعدن وهذا الفارق ناتج عن العديد من العوامل الاقتصادية اهمها قيام الميليشيات الحوثية بمنع تداول العملة المحلية الطبعة الجديدة . صنعاء

الدولار

شراء 565

بيع 569 السعودي شراء 149

بيع 150

عدن Advertisements الدولار الأمريكي شراء 604

البيع 608 الريال السعودي شراء 159

بيع 159.5

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وردناالان من محلات الصرفة شاهد فارق جنوني في أسعار صرف الريال اليمني امام العملات الاجنبية بين عدن وصنعاء .."أسعار الصرف الآن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الهدهد اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.