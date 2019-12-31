شكرا لقرائتكم خبر عن وردللتو..هادي يباغت الجميع ويعلن رسميا استقالته ويكشف السبب..والمجلس الانتقالي يصدر اول تعليق على الاستقالة التي تم الاعلان عنها رسميا (شاهد فيديو ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق نائب مايسمى المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، على استقالة القيادي البارز في المجلس العميد طارق علي ناصر هادي.

وقال في تغريدة على “تويتر” بساعة متأخرة من مساء الأحد رصدها “أحداث نت”: “‏قلناها مرارا الانتقالي إرادة شعبية وتكتل شعبي، ليس بحزب له أعضاء”.

وأضاف: “هناك موظفون يديرون أعمال هيئات الانتقالي، قد يعتذر شخص من وظيفته ويبقى يحمل نفس مبدأ الانتقالي وهو الاستقلال”.

وختم تغريدته بالقول: “وأمر استقالة شخص من وظيفته لوجهة نظر عنده، أو لظروفه الشخصية أمر وارد جدا وطبيعي وفي مصلحة العمل”.

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وكان القيادي بالمجلس الانتقالي العميد طارق علي ناصر هادي قد اعلن استقالته من المجلس الانتقالي امس الاحد 29 ديسمبر 2019م من مقر اقامته في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة جنوب اليمن .

ورجع الرجل اسباب استقالته لانحراف قيادات المجلس عن الاهداف التي وضعت وتم تحديها سلفا وفق قوله .



