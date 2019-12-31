شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سعودي يكتب وصية قبل وفاته بلحظات في مستشفى الملك فهد .. مشهد أبكاء جميع السعوديين والوطن العربي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وتداول نشطاء الفيديو بشكل واسع وقالت حسابات سعودية تعليقًا على المقطع : "المواطن محمد بن عثمان خليف الغامدي -رحمه الله- يكتب وصيةً لأهله قبل وفاته بساعات في مستشفى الملك فهد بمدينة جدة، بعد أن شعر بقرب أجله، وتمت الصلاة عليه في جامع الفيصلية ودفن في مقبرة الفيصلية".

ومن جانبه أوضح مشرف محمد الغامدي نجل المتوفي لصحيفة "سبق" تفاصيل اللحظات الأخيرة لوالده.

وقال مشرف : إن "والده كان مدير مستودعات الاتصالات في المنطقة الغربية لفترة طويلة، وإنه أصيب بجلطة خفيفة في الدماغ، مساء أمس الأول السبت، وتم تنويمه بمستشفى الملك فهد في جدة".

وأضاف: "في أثناء تنويم والدي أخذ مني قلمي وفي تصرف عفوي، تناول علبة منديل وقام بكتابة وصيته عليها"، لافتًا إلى أنه التقط مقطع الفيديو لوالده أثناء كتابته الوصية، صباح أمس الأحد، وأرسله لقروب العائلة المكونة من ستة أولاد وبنت، مؤكدًا أنه لم يتوقع انتشار الفيديو بهذا الحجم.

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وتابع: "لاحظت والدي يكتب وصيته بسرعة، وأنه شعر بصداع شديد، وأن لحظة الحق قريبة جدًا منه، وتوفي والدي ظهر أمس الأحد، وصلينا عليه في جامع الفيصلية ودفن في مقبرة الفيصلية في مدينة جدة".

وحاز الفيديو على تعاطف كبير، داعين للفقيد بالرحمة، والمغفرة، فيما ظهرت وصية الراحل في صورة قريبة والتي أوصى فيها أبناءه بتقوى الله وطاعته، كما أوصاهم بأمهم وأختهم خيرًا ومحبتهم لبعض، كما أوصاهم بعدم الندب أو النواح عليه داعيًا لهم بالنجاح والتوفيق.