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عدن - ياسمين التهامي - عاجل قرار تاريخي غير مسبوق تعلن عنه السعودية

أعلنت وزارة الثقافة السعودية يوم امس الاثنين عن قرار تاريخي هو الأول من نوعه في المملكة.

وأكد الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة على إطلاق أول برنامج للابتعاث الثقافي في تاريخ المملكة، والذي يتيح فرصًا تعليمية نوعية للطلاب والطالبات السعوديين من خلال دراسة التخصصات الثقافية والفنية في أبرز الجامعات العالمية.

جديد اب برس :

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ويتيح البرنامج فرصًا تعليمية نوعية للطلاب والطالبات السعوديين من خلال دراسة التخصصات الثقافية والفنية في أبرز الجامعات العالمية، في مجالات منها علم الآثار والتصميم والمتاحف والموسيقى والمسرح وصناعة الأفلام والآداب والفنون البصرية وفنون الطهي، وذلك في إطار التطوير الشامل الذي يشهده القطاع الثقافي في المملكة، وذلك للمراحل الدراسية "البكالوريوس، الماجستير، والدكتوراه".

وسيبدأ فتح باب التسجيل في برنامج الابتعاث الثقافي في الـ19 من يناير لعام 2020، وفق ثلاثة مسارات رئيسية، الأول يشمل الطلاب والطالبات السعوديين الدارسين حالياً على حسابهم الخاص في الخارج في تخصصات ثقافية وفنية، حيث سيُضمون إلى برنامج الابتعاث الثقافي وفق لوائح وآليات البرنامج.

فيما يشمل المسار الثاني من تقدموا مسبقاً بطلبات ابتعاث لدراسة الثقافة والفنون ولديهم قبول من الجامعات المعتمدة، وسيُبتعثون في عام 2020م فور استكمالهم متطلبات وشروط البرنامج، أما المسار الثالث، فيشمل الطلاب والطالبات الراغبين بتقديم طلبات جديدة للانضمام إلى برنامج الابتعاث الثقافي لبدء الدراسة العام المقبل 2021م. وستخصص وزارة الثقافة منصة إلكترونية شاملة، لاستقبال طلبات الانضمام إلى برنامج الابتعاث الثقافي في بداية عام 2020م.

ووصف سعوديون القرار بـ"التاريخي"، خاصة أن التخصصات الثقافية والفنية ظلت لعقود دون اعتراف رسمي في البرامج الرسمية للابتعاث الخارجي.