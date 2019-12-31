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عدن - ياسمين التهامي - تفاصيل ... صحيفة سعودية تكشف الهوية للطالب الذي خدع مضيفة الطيران
قالت تقارير اخبارية هندية إن السلطات في مدينة حيدر أباد احتجزت طالباً سعودي الجنسية /30 عاماً / ويدرس في كلية الهندسة، بتهمة خداع مضيفة طيران من الجنسية الهندية.
ووفق صحيفة "ذا هانس انديا" قالت المضيفة في بلاغها إنها قدمت سلفة للطالب مبلغ مليون و500 ألف روبية هندية (ما يقارب 80 ألف ريال سعودي)، مشيرة إلى أنها كانت على معرفة به حيث تعرَّفت عليه في إحدى الرحلات إلى حيدر أباد.
جديد اب برس :
وأشارت الصحيفة غلى أن المضيفة صادفت أن شاهدت المتهم في رحلة أخيراً من الرياض إلى حيدر أباد، وتقدّمت بشكوى لدى السلطات الأمنية بمطار حيدر أباد التي قامت بدورها بتوقيفه.
من جانبها قالت صحيفة "المرصد" السعودية الالكترونية إن مصادر لم تسمها كذبت ما ذكرته صحيفة هندية عن احتجاز طالب سعودي بتهمة خداع مضيفة طيران، مؤكدةً أن "الطالب يمني وليس سعودياً".
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