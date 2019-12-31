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عدن - ياسمين التهامي - السفير احمد على في ظهور جديد مع قيادة فرع المؤتمر فى هذه الدولة

جديد اب برس : Advertisements لتقى الأخ أحمد علي عبدالله صالح، نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، اليوم الاثنين 30 ديسمبر/ كانون الأول 2019م، في أبو ظبي، قيادة فرع المؤتمر الشعبي في جمهورية ألمانيا الاتحادية برئاسة القائم بأعمال رئيس الفرع الدكتور علي هلال وعضوي قيادة الفرع الدكتور أحمد الخراشي والدكتور يحيى الفقيه. وفي اللقاء أكد الأخ أحمد علي عبدالله صالح، على أهمية تفعيل دور فروع المؤتمر في الخارج، وتنشيط عملها التنظيمي بصورة أكبر في المرحلة الراهنة والمستقبلية، بما يعود بالنفع على الوطن والمؤتمر. وأشار نائب رئيس المؤتمر إلى أن قواعد المؤتمر الشعبي العام العريضة تُعوّل كثيراً على قياداته في لعب دور بارز خلال المرحلة المقبلة لإخراج البلاد من الوضع الصعب الذي تعيشه والمساهمة في البناء والتنمية، من خلال جيل مؤهل ومتعلم قادر على العطاء. لافتاً إلى أن الكثيرين في المحيط العربي والدولي، يُعوّلون على المؤتمر الشعبي العام في المرحلة المقبلة، باعتباره حزب الوسطية والاعتدال وصاحب أكبر قاعدة جماهيرية في اليمن، إضافة إلى امتلاكه الخبرات والكفاءات في إدارة الدولة وعلاقته الواسعة إقليمياً ودولياً. وأشاد الأخ نائب رئيس المؤتمر، بما تبذله قيادات وفروع المؤتمر الشعبي العام في الخارج من أنشطة، ومن بينها فرع ألمانيا، وحثهم على بذل المزيد من الجهد في تفعيل النشاط التنظيمي ودور منظمات المجتمع المدني. لتقى الأخ أحمد علي عبدالله صالح، نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، اليوم الاثنين 30 ديسمبر/ كانون الأول 2019م، في أبو ظبي، قيادة فرع المؤتمر الشعبي في جمهورية ألمانيا الاتحادية برئاسة القائم بأعمال رئيس الفرع الدكتور علي هلال وعضوي قيادة الفرع الدكتور أحمد الخراشي والدكتور يحيى الفقيه. وفي اللقاء أكد الأخ أحمد علي عبدالله صالح، على أهمية تفعيل دور فروع المؤتمر في الخارج، وتنشيط عملها التنظيمي بصورة أكبر في المرحلة الراهنة والمستقبلية، بما يعود بالنفع على الوطن والمؤتمر. وأشار نائب رئيس المؤتمر إلى أن قواعد المؤتمر الشعبي العام العريضة تُعوّل كثيراً على قياداته في لعب دور بارز خلال المرحلة المقبلة لإخراج البلاد من الوضع الصعب الذي تعيشه والمساهمة في البناء والتنمية، من خلال جيل مؤهل ومتعلم قادر على العطاء. لافتاً إلى أن الكثيرين في المحيط العربي والدولي، يُعوّلون على المؤتمر الشعبي العام في المرحلة المقبلة، باعتباره حزب الوسطية والاعتدال وصاحب أكبر قاعدة جماهيرية في اليمن، إضافة إلى امتلاكه الخبرات والكفاءات في إدارة الدولة وعلاقته الواسعة إقليمياً ودولياً. وأشاد الأخ نائب رئيس المؤتمر، بما تبذله قيادات وفروع المؤتمر الشعبي العام في الخارج من أنشطة، ومن بينها فرع ألمانيا، وحثهم على بذل المزيد من الجهد في تفعيل النشاط التنظيمي ودور منظمات المجتمع المدني.

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