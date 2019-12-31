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عدن - ياسمين التهامي - "فيديو" مفاجأة بشأن هوية الضيفة ... ضيفة قناة الحدث تحرج المذيعة وتعلن حاجتها للحمام وقطع البث

تفاجأت مذيعة قناة العربية بمفاجأة على الهواء مباشرة بعد إعلان ضيفتها عن رغبتها في دخول الحمام.

واستضافت الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة "الحدث" التابعة لقناة العربية ، الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا" والتي كانت تقدم برنامجا مثيرا للجدل على قناة مصرية قبل أن يتم وقفه.

وأطلقت الدمية في حواراها مع "لميس" عددًا من التصريحات المثيرة للجدل ، أبرزها حين قالت على الهواء مباشرة إن الشيء الذي اكتسبته في عام 2019 هو مجموعة من الكيلوجرامات في منطقة الأرداف.

جديد اب برس :

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قبل أن تعلن لميس الحديدي خروجها إلى فاصل على الهواء لرغبة ضيفتها في دخول الحمام.