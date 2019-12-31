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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس جواس ولا هيثم قاسم..بطل جنوبي شجاع يباغت الجمي ويصدر بيان عاجل ومزلزل جعل الجنوبيين يلعنون هادي والزبيدي والتحالف (صورة + الاسم +نص البيان)

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