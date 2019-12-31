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صنعاء - ياسمين الخيامي - حسناء عربية تخلع زوجها، وتصعق قاضي المحكمة بالطلب الفاضح والمحرم شرعا الذي طلبه الزوج أن تفعله أمام أصدقائه ( لن تصدق ماذا طلب هذا الزوج الديوث )

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