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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالفيديو ...الملك سلمان يأمر بإعدام "يمني" هدد المملكة وتحدى ولي العهد محمد بن سلمان شخصيا ( فيديو جريء )

عاقبت السلطات السعودية وافدًا يمنيًّا، بعد تهديده مخطط ورؤية المملكة الترفيهيه خلال الفترة المقبلة، بعدما أثار الذعر في نفوس زائري موسم الرياض خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأصدرت محكمة سعودية حكمًا بالإعدام على يمني هاجم بالسكين أربعة ممثلين إسبان خلال عرض مسرحي بحديقة في الرياض قبل نحو شهر ونصف الشهر.

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شاهد بالفيديو ...الملك سلمان يأمر بإعدام "يمني" هدد المملكة وتحدى ولي العهد محمد بن سلمان شخصيا ( فيديو جريء )

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وأفادت قناة "الإخبارية" الحكومية، اليوم الأحد، أن المحكمة الجزائية أصدرت حكمًا بالسجن لمدة 12 سنة وستة أشهر على يمني آخر على خلفية الهجوم ذاته، الذي قالت السلطات إن "تنظيم القاعدة" أمر به وكان الأول من نوعه منذ أن بدأت المملكة تخفيف القيود على قطاع الترفيه.

وأكدت مصادر إعلامية سعودية كشفت أن المشتبه به في حادثة الطعن كان قد عمل بتكليف من أحد قادة "تنظيم القاعدة" في اليمن.

ووقع الهجوم يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في حديقة الملك عبد الله، وهي واحدة من عدة مواقع تستضيف مهرجانًا ترفيهيًا لمدة شهرين في إطار جهود الحكومة الرامية لانفتاح المجتمع السعودي وتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.

وكان التلفزيون السعودي قد قال عقب الهجوم، إن شرطة الرياض ألقت القبض على "مقيم عربي بحوزته السلاح المستخدم وهو سكين" بعد الحادثة التي أثارت هلع الحاضرين.



وأظهرت لقطات مصورة، نشرها ناشطون على مواقع التواصل، "شخصًا يعدو بسرعة باتجاه الفرقة الاستعراضية، فيما يحاول أحد أفراد الأمن التصدي له".

وشهدت السعودية انفتاحًا غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، سمح باستضافة الكثير من الفنانين والفرق الاستعراضية ضمن مهرجانات ترفيهية، ما أغضب بعض المتشددين.

وأعلنت شرطة العاصمة الرياض، على مدار اليومين الماضيين، القبض على مئات الشباب والفتيات بتهمة التحرش بعد مشاركتهم في حفلة رقص ومخدرات والقيام بأفعال جنسية ممنوعة من قِبَل النظام السعودي، بجانب مخالفتهم لائحة الذوق العام بشأن الملابس التي يرتدونها.