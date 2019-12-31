سقطرى.. تدشين توزيع التعويضات الحكومية للمتضررين من إعصار "بافان"

دشن محافظ محافظة أرخبيل سقطرى، رمزي محروس، صباح اليوم الثلاثاء، توزيع التعويضات العينية الحكومية للمتضررين من العاصفة المدارية "بافان" التي ضربت الجزيرة مؤخراً.



ووزع المحافظ محروس، تعويضات عينية مقدمة من الحكومة على المتضررين في شارع 14 أكتوبر، مؤكداً بأن تلك التعويضات ستشمل كل المتضررين وفق للتقارير المرفوعة من اللجان المختصة لتقييم الاضرار.



وأكد محروس بأن "هذه المساعدة المقدمة من الحكومة، تأتي تخفيفاً من معاناة المتضررين من الحالة المدارية بافان التي شهدتها محافظة سقطرى مؤخراً وخلفت أضرار مادية في بعض الممتلكات متفاوتة مابين تهدم لسقوف الباني القديمة وبعض الاسوار".



وتشهد محافظة أرخبيل سقطرى، حالات مدارية مصحوبة بأمطار غزيرة وسيول جارفة، تسببت بانهيار وتهدم كثير من المنازل وخسائر مادية كبيرة في الممتلكات.

