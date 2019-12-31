شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بالشورت فقط..‘‘جميلة باب الحارة‘‘ تصدم الجمهور بأجرأ إطلالة على الإطلاق (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين التهامي - أثارت الفنانة دانا جبر التي جسدت شخصية جميلة في مسلسل باب الحارة، جدلا كبيرًا بأخر ظهور لها.

ونشرت جميلة صورة لها على انستجرام بملابس شبه عارية؛ حيث كشفت عن ساقيها بارتداء (شورت) أسود قصير ، وبلوزة سوداء مكشوفة الظهر.

وأعرب المتابعون عن غضبهم من الإطلالة العارية للفنانة السورية، مشيرين إلى أنها ترغب في التسويق لنفسها ليس إلا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالشورت فقط..‘‘جميلة باب الحارة‘‘ تصدم الجمهور بأجرأ إطلالة على الإطلاق (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.