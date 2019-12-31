شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خلال 2019.. أبرز الإنجازات والإخفاقات للمنتخبات اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

عدن - الخليج 365

حققت الرياضة اليمنية إنجازات خلال عام 2019، كما كانت الإخفاقات لها نصيب أيضا.



ولعل إنجازات منتخب الناشئين لا تزال عالقة بالذاكرة لكل اليمنيين.

حيث افتتح العام بمشاركة المنتخب اليمني الأول لكرة القدم في بداية شهر يناير الماضي في نهائيات كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، ووقعت اليمن في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات: إيران، العراق وفيتنام.

وتعرضت اليمن للهزيمة في جميع مباريات دور المجموعات، وتلقت عشرة أهداف ولم تتمكن من تسجيل أي هدف.

وكانت أول هزيمة لها أمام إيران بخماسية نظيفة، من ثم تعرضت للهزيمة بثلاثية نظيفة أمام العراق واختتمت مشوارها في البطولة بالهزيمة بثنائية نظيفة من قبل فيتنام.

كما شاركت اليمن خلال هذا العام في شهر أغسطس الماضي في بطولة غرب آسيا، والتي تم اعتمادها هذا العام من قبل الفيفا كبطولة رسمية، وكانت هذه هي المشاركة الثالثة لليمن في البطولة بعد مشاركتها عامي 2010 و2012.

وتواجدت اليمن ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات العراق، فلسطين، لبنان وسوريا، وتمكنت من احتلال المركز الثالث في المجموعة برصيد 4 نقاط.

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وافتتحت اليمن مشوارها في البطولة بالهزيمة أمام فلسطين بهدف نظيف، ومن ثم التعادل أمام سوريا بهدف لمثله، بعدها الفوز على لبنان بنتيجة 1/2، واختتم المنتخب مشواره في البطولة بالهزيمة أمام العراق بنتيجة 2/1.

وفي مطلع شهر سبتمبر انطلقت التصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر2022، ونهائيات كاس آسيا الصين 2023، وتواجدت اليمن في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات: السعودية، أوزباكستان، سنغافورة وفلسطين.

وكانت بداية المنتخب في التصفيات جيدة بتحقيقه تعادلين أمام كل من سنغافورة والسعودية، ومن ثم جاء السقوط المدوي بالهزيمة أمام أوزباكستان بخماسية نظيفة، إلا أن المنتخب تمكن بعدها من الفوز على فلسطين بهدف نظيف، إلا أنه عاد وانهزم أمام سنغافورة في المباراة الرابعة.

وتحتل اليمن حاليا المركز الرابع برصيد 5 نقاط مع تبقي 5 مراحل متبقية من التصفيات، التي تسعى من خلالها اليمن التأهل إلى نهائيات كأس آسيا للمرة الثانية في تاريخها.

وفي نهاية شهر نوفمبر شاركت اليمن في بطولة كاس الخليج في نسختها الرابعة والعشرين، حيث تواجدت ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قطر، الإمارات والعراق، وتعرضت اليمن خلال هذه النسخة لهزيمتين، إحداهما أمام الإمارات بثنائية نظيفة ومن ثم الهزيمة المدوية أمام قطر بسداسية نظيفة، وأنهت مشوارها في البطولة بالتعادل السلبي أمام العراق.

ولم تتغير نتائج المنتخب خلال هذه النسخة عما سبقتها من النسخ الماضية، حيث لم يتمكن المنتخب إلى الآن وخلال تسع مشاركات سابقة له من تحقيق أي انتصار، وهذه هي النسخة الرابعة على التوالي التي لم تتمكن خلالها اليمن من تسجيل أي هدف، حيث يعود آخر هدف أحرزته اليمن في بطولات كاس الخليج إلى نسخة خليجي 20، والتي قيمت في اليمن.

وأنهت اليمن العام في المركز الـ 144 على مستوى العالم، وذلك حسب التصنيف الخاص بشهر ديسمبر والذي أصدرته الفيفا.

وجاءت الإنجازات على صعيد الفئات السنية، حيث تمكن منتخب اليمن للشباب تحت 19 عاماً من التأهل إلى نهائيات كأس آسيا للشباب 2020، كما تمكن منتخب اليمن للناشئين تحت 16 عاماً من التأهل لنهائيات كأس آسيا للناشئين 2020