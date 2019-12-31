شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكشف عن المولدات التي نهبتها مليشيا الإخوان من مؤسسات تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 الخليج 365 - علي كامل: كشفت مصادر مطلعة في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، عن المولدات التي نهبتها مليشيات حزب الإصلاح من المقرات الحكومية في تعز.

وقالت المصادر، إن عناصر الإخوان لم يعيدوها حتى الآن. وفيما يلي ننشر أبرز هذه المولدات: - مولد جامعة تعز معونة من اليابان قيمته 200 الف دولار - مولدان لمؤسسة الجمهورية للصحافة - مولد رئاسة جامعة تعز - مولد كلية الطب _جامعة تعز - مولد مؤسسة السعيد - مولد مكتب المالية - مولد هيئة البريد Advertisements - مولد مصلحة الضرائب - مولد المؤتمر الشعبي - مولد الادارة العامة لمجموعة هائل سعيد - مولد البنك المركزي المبنى القديم - مولد البنك المركزي المبنى الجديد - مولد مركز الدرن - مولد مكتب الصحة العامة والسكان - مولد نادي الضباط - مولد السجن المركزي عدد 2 - مولد الجامعة الوطنية - مولد فندق شمسان - مولد محلات الفؤاد للتخفيضات - مولد مجلة الاسرة والتنمية ومكتب يمن تايمز _تعز... - مولدات المقاول اللبناني - مولدان كهرباء عصيفرة عدد 35 مولد كل مولد بقدرة 2 ميجا وات مقدمين من السعودية لمحطة كهربا ء عصيفرة في 2013 م.

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