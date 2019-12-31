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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جنود نقطة أمنية بمأرب يطلقون النار على موكب مستشار وزير الدفاع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
الخليج 365 ـ مأرب
أطلق جنود نقطة أمنية بمحافظة مأرب النار على موكب العميد محمد علي أحمد الجرادي قائد اللواء 81 مشاة سابقاً ومستشار وزير الدفاع حالياً.
وذكرت مصادر محلية أن موكب العميد الجرادي تعرض في وقت متأخر من مساء أمس لوابل من الرصاص من نقطة المؤسسة العسكرية على مدخل مدينة مأرب والتابعة لقوات الأمن المركزي بعد أن حاول الموكب المرور دون التوقف في النقطة.
وقالت المصادر إن موكب العميد الجرادي توقف بعد إطلاق النار فيما لم يصب أحد بأذى وتم احتواء الموقف.
بدوره، اتهم الشيخ سعد علي الجرادي شقيق العميد الجرادي وعضو مؤتمر الحوار أمن مأرب بمحاولة اغتيال شقيقه.
وأكد أن الحادثة تم إثباتها بالأدلة القاطعة وبحضور العميد أحمد الشوكاني مدير أمن محافظة ريمة والعقيد عمار الصغير قائد الشرطة العسكرية في المحافظة ذاتها
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