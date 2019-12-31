شكرا لقرائتكم خبر عن "2صور" بطريقة جريئة صعقت امير الكويت شخصيا وسببت صدمة قوية للشعب الكويتي ... فنانة كويتية فاتنة وشجاعة تنتقم للرئيس العراقي صدام حسين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قبل بضعة ايام منعت الكويت منح تأشيرة لمواطن يمني كان يعمل مدربا للجود ومنعته من دخول الكويت تحت ذريعة اسمه الذي كان يحمل اسم صدام حسين .

لكن فنانة كويتية فاجأت الجميع وامتدحت شخصية عراقية مشهورة ووصفته بأنه يحمل انبل واطيب قلب رغم الحساسية من قبل ابناء الشعب الكويتي ازاء العراقيين خاصة بعد غزو صدام حسين لبلدهم.

وأثارت الممثلة الكويتية ​هند البلوشي​ الجدل بصورة نشرتها مع الفنان العراقي ​بلال الشامي​، ظهرت فيها بفستان الزفاف.

وعلّقت البلوشي على الصورة، قائلة: "مع الرجل وأطيب قلب بالدنيا بلال الشامي".

وتساءل متابعو البلوشي إن كانت قد تزوجت، أم أن ذلك كان مشهداً تمثيلياً من أحد الأعمال الفنية.

يُذكر أن البلوشي كانت قد تزوجت قبل دخولها المجال الفني مرتين، وفي عام 2012 تزوّجت للمرة الثالثة من الفنان مشاري العوضي، وأنجبت إبنتهما الأولى "عبير" في كانون الثاني/يناير عام 2013، وفي نهاية العام نفسه أنجبت إبنهما "جاسم"، لكن في شهر آب/أغسطس عام 2018 أعلن العوضي طلاقه من البلوشي.

جديد "الخليج 365"

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