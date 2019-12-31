شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الترفيه تفجر مفاجأة غير متوقعة عن ليلة سلمانية على شرف الأمير ... بن سلمان سيحضر شخصيا للاستمتاع بحفلة غنائية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأ الملحن “ياسر بوعلي” جمهوره من خلال الكشف عن شخصيته الحقيقية، وهو الأمير “نايف بن سلمان بن عبدالعزيز”!

وظهر الأمير “نايف” مع الفنان “فؤاد عبدالواحد”، خلال بروفات الحفلة الغنائية الضخمة التي ستقام على شرفه يوم 27 ديسمبر، بمسرح محمد عبده بـ “البوليفارد”، ضمن فعاليات “شتاء الرياض”، التي تنظِّمها الهيئة العامة للترفيه.

وكانت هيئة الترفيه قد رعت إقامة تلك الحفلة تكريمًا للملحن؛ الذي تبين لاحقًا أنه الأمير “نايف”، الذي أمتع الجماهير في الخليج والوطن العربي بألحانه العذبة، وغنَّى من إبداعاته كبار الفنانين الخليجيين والعرب.

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