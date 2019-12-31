شكرا لقرائتكم خبر عن "فيديو" الأسد الكهل يقاوم بشراسة جبارة للفوز بحبيبته وهكذا انت النهاية ... معركة شرسة بين 3 أسود من أجل لبوة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - انتشر مقطع فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أسدان فتيان في حديقة الحيوان يهاجمان الأسد "كبير قطيعهم"، وكتب المغردون أن المشكلة بدأت بسبب لبوة في نفس الحديقة.
لم يتمكن الأسد الكهل من مواجهة قوة الشباب عند الأسدين الآخرين، ولكنه قاوم حتى النهاية وأصيب بجروح بالغة.
جديد "الخليج 365"
أثار المقطع ردود أفعال ساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دهشة من سبب المشكلة الأساسي، واستنكار من عدم احترام الأسدين الفتيين لكبير قطيعهم رغم الفارق العمري.
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