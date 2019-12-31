شكرا لقرائتكم خبر عن الملك الأردني يوجه ضربة موجعة لـ ‘‘محمد بن راشد’’ حاكم دبي بشأن الأميرة هيا بنت الحسين .. وكبرى الصحف البريطانية تكشف مفاجأة مزلزلة.. شاهد والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية، عن ضربة وجهها ملك الأردن عبد الله الثاني، إلى حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، بشأن قضية شقيقته الأميرة هيا.

وقالت الصحيفة: إن "الأميرة هيا، حصلت على وظيفة السكرتير الأول للسفارة، وجاء هذا في القائمة الدبلوماسية التي نشرتها وزارة الخارجية البريطانية".

وأضافت "التايمز": أن أحاديث تشير إلى أن الأميرة "هربت"، بعد أن "بات زوجها يشعر بالقلق من علاقتها الكبيرة بحارسها البريطاني".

ويرى مراقبون أن المنصب الدبلوماسي الجديد للأميرة هيا، هو بأمر مباشر من ملك الأردن بهدف حمايتها من جانب السلطات البريطانية من زوجها حاكم دبي.

وحول الدعوى المنظورة أمام القضاء البريطاني، ذكرت الصحيفة، أن "رئيس قسم الأسرة السيد أندرو مكفارلين، سيرأس جلسة استماع مقررة في 11 من نوفمبر، ومن المتوقع أن تستمر لمدة أسبوع".

Advertisements

كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية، عن ضربة وجهها ملك الأردن عبد الله الثاني، إلى حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، بشأن قضية شقيقته الأميرة هيا.

وقالت الصحيفة: إن "الأميرة هيا، حصلت على وظيفة السكرتير الأول للسفارة، وجاء هذا في القائمة الدبلوماسية التي نشرتها وزارة الخارجية البريطانية".

وأضافت "التايمز": أن أحاديث تشير إلى أن الأميرة "هربت"، بعد أن "بات زوجها يشعر بالقلق من علاقتها الكبيرة بحارسها البريطاني".

ويرى مراقبون أن المنصب الدبلوماسي الجديد للأميرة هيا، هو بأمر مباشر من ملك الأردن بهدف حمايتها من جانب السلطات البريطانية من زوجها حاكم دبي.

وحول الدعوى المنظورة أمام القضاء البريطاني، ذكرت الصحيفة، أن "رئيس قسم الأسرة السيد أندرو مكفارلين، سيرأس جلسة استماع مقررة في 11 من نوفمبر، ومن المتوقع أن تستمر لمدة أسبوع".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الملك الأردني يوجه ضربة موجعة لـ ‘‘محمد بن راشد’’ حاكم دبي بشأن الأميرة هيا بنت الحسين .. وكبرى الصحف البريطانية تكشف مفاجأة مزلزلة.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.