مأرب.. دورة تدريبة للجهات الحكومية في مجال الحماية المجتمعية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 نفذ المركز الاجتماعي للنازحين-مأرب التابع لل CSSW اليوم دورة تدريبية لممثلي عدة جهات حكومية ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة مأرب في مجال الحماية المجتمعية بتمويل من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) .

Advertisements وتأتي هذه الدورة ضمن الانشطة التي يقيمها المركز الاجتماعي للنازحين-مأرب في مجال الحماية المجتمعية. الدورة تهدف الى تعريف المشاركين بمبادئ واساسيات الحماية المجتمعية وتفعيل دور السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني في الحماية المجتمعية وتقديم الخدمات للنازحين والمجتمع المضيف . ويسعى المركز من خلال انشطته وبرامجه الى نشر الوعي بضرورة اشراك كافة شرائح وفئات المجتمع وتكاتف الجميع في تقديم كافة اشكال الدعم والمساندة والمناصرة لقضايا الحماية لحالات الضعف من جميع فئات المجتمع

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