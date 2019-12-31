عملية عسكرية نوعية جديدة للقوات الجنوبية بالضالع ومصرع 7 وجرح 18 حوثيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

الضالع - الخليج 365

لقي ما يقارب 7 من مسلحي جماعة الحوثي حتفهم و أصيب 18 آخرون بعد عملية عسكرية نوعية نفذتها قوات اللواء الثاني مقاومة جنوبية و استهدفت تجمعا مليشياويا للجماعة الإنقلابية المدعومة من إيران في قهرة مريس بالضالع .



و بحسب مصدر قيادي ضمن قوات اللواء الثاني مقاومة المشارك ضمن عمليات معركة "صمود الجبال" بالضالع: فان وحدة الدروع نفذت عملية نوعية استباقية صوب تجمع مسلح لمليشيات الحوثي في منطقتي القهرة و المنقز بمريس تكللت بالنجاح.

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و أوضح المصدر القيادي حصوله على معلومات استخباراتية موثوقة تفيد عن وصول 7 قتلى و18 جريحا من مسلحي الحوثي إلى مستشفيات مدينة دمت التي تسيطر عليها المليشيات.

وتأتي هذه العملية النوعية بعد اقل من 24 ساعة من تنفيذ قوات اللواء لعملية استباقية فتل و جرح على إثرها العشرات من مسلحي جماعة الحوثي الايرانية في منطقتي يعيس و الزيلة ببلدة مريس شمالي محافظة الضالع.

وفي جبهة الجب اندلعت في ساعات متأخرة من مساء أمس الإثنين 30 ديسمبر اشتباكات عنيفة بين قوات اللواء "السابع" صاعقة و مسلحي جماعة الحوثي استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة و المدفعية المتوسطة.

و بحسب النقيب "أبو عليا" القيادي في اللواء "السابع" فإن قوات الأخير كسرت هجوما عنيفا بعد أن هاجمت المليشيات الحوثية مواقع القوات الجنوبية المتقدمة في جبهة الجب بقعطبة.