مليشيا الحوثي تعلن إطلاق 10 من أسراها في عملية تبادل مع الشرعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال رئيس لجنة شؤون الأسرى في جماعة الحوثي "عبد القادر المرتضى"، إنه تم إطلاق 10 من أسرى الجماعة في عمليات تبادل من عدة جبهات لم يحددها.



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وتابع المرتضى في حسابه على تويتر،"تم بعون الله وتوفيقه إطلاق 10 من أسرى الجيش واللجان الشعبية في عمليات تبادل بجهود محلية من عدة جبهات".

هذا ولم تعلن القوات الحكومية أية تفاصيل بشأن عملية التبادل لكن ناشطين تحدثوا حول الإفراج عن بعض المختطفين في سجون الميليشيا في مدينة الحديدة ومناطق أخرى.

يشار إلى أن الميليشيا دأبت على اختطاف المدنيين واستخدامهم في صفقات تبادل للإفراج عن أسرى من مقاتلي الجماعة لدى القوات الحكومية