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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عسكر: الحوثيون اختطفوا 270 امرأة عن طريق منظمات نسوية تابعة لهم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
قال قال وزير حقوق الإنسان "محمد عسكر" إن الحوثيين قاموا باختطاف أكثر من 270 امرأة عن طريق منظمات نسوية تابعة لهم، وعرضوهن للتعذيب وتلفيق تهم تتعلق بالشرف.
وتابع الوزير في مقابلة مع "سبوتنيك" الروسية أن "المرأة بصفة عامة من الفئات الأكثر ضعفا وتأثرا في حالات الحروب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فإما أن تكون قد فقدت زوجها أو ابنها أو أبيها، وفي بعض الأحيان تتحول المرأة إلى العائل الوحيد للأسرة".
وأضاف الوزير "هناك أكثر من270 امرأة يمنية تم اختطافهن من قبل الميليشيات الحوثية، وخطف النساء لم يحدث إلا في عهد ميليشيات الحوثي عن طريق ميليشيات نسوية تسمى (زينبيات) وهي التي تقوم بتلك العمليات".
وقال "عسكر": بعض النساء اللاتي يتم اختطافهن يتم توجيه تهم لهن تتعلق بالجرائم الأخلاقية، وتكون في النهاية واحدة من ضحايا الشرف".
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