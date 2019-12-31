شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ تعز يعزي رئيس جامعة السعيد في وفاة والده والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 تعز - الخليج 365 بعث محافظ تعز، برقية تعزية لرئيس جامعة السعيد بوفاة والده.

وفيما يلي ننشر نص البرقية: ( ياأيتها النفس المطمئنة ، إرجعي إلى ربك راضية مرضية ، فادخلي في عبادي ، وادخلي جنتي ) الأخ أ.د / آدم الشميري ، رئيس جامعة السعيد بالمحافظة . Advertisements ببالغ الحزن وعميق الأسى تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله والدكم الحاج حزام فائد الشميري يومنا هذا . واذ نشاطركم حزنكم بهذا المصاب الجلل، نتقدم اليكم بصادق العزاء وعظيم المواساة . سائلين الله العلي القدير أن يتغمد والدكم بواسع رحمته، ويسكنه فسيح الجنان، وأن يلهمكم جميعاً الصبر والسلوان . إنا لله وإنا إليه راجعون أ. نبيل شمسان محافظ محافظة تعز رئيس المجلس المحلي

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