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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ تعز يعزي رئيس جامعة السعيد في وفاة والده والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
تعز - الخليج 365
بعث محافظ تعز، برقية تعزية لرئيس جامعة السعيد بوفاة والده.
وفيما يلي ننشر نص البرقية:
( ياأيتها النفس المطمئنة ، إرجعي إلى ربك راضية مرضية ، فادخلي في عبادي ، وادخلي جنتي )
الأخ أ.د / آدم الشميري ، رئيس جامعة السعيد بالمحافظة .
ببالغ الحزن وعميق الأسى تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله والدكم الحاج حزام فائد الشميري يومنا هذا .
واذ نشاطركم حزنكم بهذا المصاب الجلل، نتقدم اليكم بصادق العزاء وعظيم المواساة .
سائلين الله العلي القدير أن يتغمد والدكم بواسع رحمته، ويسكنه فسيح الجنان، وأن يلهمكم جميعاً الصبر والسلوان .
إنا لله وإنا إليه راجعون
أ. نبيل شمسان
محافظ محافظة تعز
رئيس المجلس المحلي
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