سقوط قتلى وجرحى في اشتباكات بين مجاميع حوثية بصعدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ صعدة أكدت مصادر محلية أن اشتباكات اندلعت في مدينة صعدة، بين مجاميع مسلحة تتبع القيادي الحوثي المدعو زيد الطالبي من جهة، ومجاميع أخرى تتبع القيادي الحوثي المدعو العواوي.

Advertisements وذكرت أن الاشتباكات التي جرت وسط مدينة صعدة أدت إلى مقتل وجرح عدد من الطرفين. وتابعت المصادر أن وساطات حوثية عليا بقيادة المدعو أبو يحي الرزامي، تدخلت لتهدئة الوضع في المدينة. وتزايدت في الآونة الأخيرة حدة الخلافات بين قيادات مليشيا الحوثي وذلك ضمن صراع أجنحة المليشيا على النفوذ ونهب الأموال والممتلكات

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