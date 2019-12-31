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محافظ تعز يؤكد أن السلطة المحلية تحرص على تقديم التسهيلات لعمل المنظمات

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تعز - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

محافظ تعز يؤكد أن السلطة المحلية تحرص على تقديم التسهيلات لعمل المنظمات

تعز - الخليج 365

أكد محافظ تعز، نبيل عبده شمسان، حرص السلطة المحلية تقديم التسهيلات لعمل المنظمات الدولية والمحلية العاملة في جميع مديريات المحافظة.

 

جاء ذلك خلال مناقشة محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، في مدينة التربة مع وفد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين برئاسة جاكلين بارليفليت، أوضاع واحتياجات اللاجئين والنازحين نتيجة الحرب التي تشنها المليشيات الحوثية الانقلابية على المحافظة.

 

وفي اللقاء الذي جرى بحضور وكلاء المحافظة المهندس رشاد الاكحلي ومحمد الصنوي، استعرض المحافظ جوانب التعاون والتنسيق بشأن الاستجابة لتلبية احتياجات اللاجئين وتحسين أوضاع النازحين وتوفير الخدمات الإنسانية للنازحين جراء الحرب..متطرقاً الى الدور الفاعل للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنطمات الدولية التي أسهمت بشكل كبير في تخفيف المعاناة الانسانية..معبرا عن شكره للبرامج التي انجزت وعلى كل ما يقدمونه وما يقومون به في مجال التنمية المجتمعية وتوفير احتياجات النازحين في محافظة تعز.

 

وأوضح المحافظ شمسان أن السلطة المحلية لديها خطط متجددة تترجم الاحتياجات الملحة والضرورية والمستقبلية التي تحتاجها مديريات المحافظة..

 

 

 

ودعا المحافظ جميع المنظمات العاملة والمهتمة بأوضاع المحافظة الى الاسهام الفاعل في ترميم بعض المدارس ومشاريع المياه والتدخلات في إصلاح الاضرار ومنها مصلحة الاحوال المدنية والالتفات لما تعانيه المحافظة في قضية المهاجرين غير الشرعيين الذين يتوافدون بشكل كبير للمحافظة.

 

من جانبه ، استعرض مدير الوحدة التنفيذية للنازحين بالمحافظة حسان الخليدي ومدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي نبيل جامل تقارير عن أوضاع ومعاناة النازحين والخطط المستقبلية للاحتياجات والتنسيق مع المنظمات.

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حضر اللقاء قائد القوات الخاصة العميد جميل عقلان ومدير مصلحة السجون بالمحافظة.

 

 

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