شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بسبب إجراءات الحوثي.. حالة غضب تسود أوساط موظفي إب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 إب - الخليج 365 بسبب إجراءات المليشيا الحوثية، عمت حالة من الغضب في أوساط موظفي الجامعات والقضاء والصحة العامة وفي أوساط المتقاعدين وقطاع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة إب.

Advertisements وقالت المصادر إن ذلك نتيجة توقف صرف مرتباتهم التي تصرف لموظفي تلك القطاعات من الحكومة الشرعية. وذلك بسبب إجراءات المليشيا الحوثية وقرار منع تداول العملة الجديدة الأمر الذي تسبب بتوقف رواتبهم. إلى ذلك، تواصل مليشيات الحوثي نشر أفكارها الطائفية بمدارس إب وتزج بالطلاب في محارق الموت.

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