شكرا لقرائتكم خبر عن "فيديو" بعد ظهورها في وضع مخل داخل سيارة ... فنانة سعودية شهيرة تثير ضجة عللى مواقع التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت الفنانة السعودية الشهيرة مروة سالم،جدلاً كبيراً بين الجمهور والمتابعين، بعد ظهورها في مقطع فيديو وصفه الجمهور بالمخل مع زوجها داخل سيارة.

وتظره الفنانة وهي تتحدث إلى الجمهور بينما يقوم زوجها الكاتب محمد سلامة بتقبيلها على الهواء، وهو ما أثار غضب الجمهور، وطالبهما باحترام عادات وتقاليد المجتمع السعودي.

حدث ذلك خلال تجوالهما في السيارة داخل مدينة الرياض فابتسمت الفنانة بعد القبلة وتوجهت لجمهورها تقول "انتظرونا بعد شوية في الدراهة.. وتمنوا لنا الخبر السعيد.. والله أجواء البوليفارد تجنن لولا إنا إحنا في الرياض، كنت قولت إحنا في باريس". جديد "الخليج 365" Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "فيديو" بعد ظهورها في وضع مخل داخل سيارة ... فنانة سعودية شهيرة تثير ضجة عللى مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.