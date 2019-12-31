"صورة" خطوة مخيفة ارعبت كل الوزراء الشماليين ... الزبيدي يرفع رأية التحدي في وجه الرئيس هادي والقوات السعودية

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عدن - ياسمين التهامي - حرض المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات موالين له بالمطالبة بإخراج نائب وزير النقل ناصر الشريف أحد أبناء قبيلة بني ضبيان بصنعاء. وطالب الجنوبيون بخروج الشريف من ما أسموها العاصمة الجنوبية عدن بسبب ما وصفوه قيامه بحملات تحريضية خبيثة ضد الجنوب ودولة الإمارات، متهمين الشريف بأنه يقوم في الفترة الحالية بعقد لقاءات سرية مع بعض النشطاء والإعلاميين بهدف القيام بحملات إعلامية الغرض منها التشوية بالدور الإنساني والعسكري الذي قامت به دولة الإمارات حد قولهم. جديد "الخليج 365" Advertisements واعتبر متابعون أن هذه الاتهامات تأتي في إطار التحريضات المتواصلة من قبل الانتقالي على المسئولين في الحكومة الشرعية الذين يقفون بجانب الرئيس هادي ضد مخططات الانتقالي والدولة الداعمة له الإمارات.

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