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عدن - ياسمين التهامي - "اهم بنودها" السلطات السعودية تصدر 6 قرارات تاريخية وهامة ستدخل حيز التنفيذ الأربعاء المقبل ... مهمة لجميع المواطنين والمقيمين بما فيهم النساء

ذكرت وسائل إعلام سعودية، أن هناك عددًا من القرارات واللوائح ستدخل حيز التنفيذ، الأربعاء المقبل، مع بداية العام الجديد.

وأفادت صحيفة "صدي" المحلية، بأن 6 قرارات مهمة تم إصدارها خلال عام 2019، سيُبدأ في تنفيذها بعد غدٍ الأربعاء.

جديد اب برس :

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وأوضحت الصحيفة، أن القرار الأول هو السماح للأنشطة التجارية بالعمل 24 ساعة، وفقًا لعدد من الضوابط والشروط التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.





كما سيتم اعتماد الهوية الشخصية بدلًا من بطاقة التأمين عند زيارة المستشفيات بالمملكة، حيث أكد مجلس الضمان الصحي على أنه سيتم الاكتفاء ببطاقة الهوية الشخصية للمواطن والإقامة للمقيم .

وستطبق لائحة الزكاة الجديدة على السعوديين والخليجيين المقيمين بالمملكة في مطلع يناير/كانون الثاني 2020.

كما سيتم تحديد وتنظيم العمل الليلي، من 11 مساءً إلى 6 صباحًا، بالإضافة إلى إيقاف استخدام الزيوت المهدرجة في الأغذية.





وأخيرًا، سيتم توطين نشاط الأجرة (الخاصة) حيث سيقتصر العمل بدءً من 2020 على السائقين السعوديين في منشآت توجيه مركبات الأجرة الخاصة.

وفيما يتعلق بالقرار الأخير أكدت وزارة العمل السعودية، عدم صحة ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، بشأن إلغاء توطين عدد من المهن.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل، في تغريدة عبر حسابه "تويتر"، تأكيدًا بأن الوزارة شددت على أن برامج التوطين مستمرة على مستوى المهن والأنشطة والقطاعات والمناطق لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل.