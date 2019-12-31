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عدن - ياسمين التهامي - السبب صادم ... اجرت عملية جراحية حساسة في هذا المكان ... فنانة مشهورة مشاركة في موسم الرياض

دخلت الفنانة المصرية أنغام إحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة في سريةٍ تامةٍ، للخضوع لعملية جراحية في “الكلى”، وذلك بعد شعورها بحالة إعياء شديدة خلال الفترة الماضية. وأوضح مصدر مقرّب من الفنانة أنغام إن زوجها الموزّع الموسيقي أحمد إبراهيم يرافقها في المستشفى ويتابع حالتها مع الأطباء خاصةً أنها خضعت لفحوصات عدة على مدار اليومين الماضيين. -بحسب موقع “فوشيا”- جديد اب برس : Advertisements إجراء الجراحة وقبل أيام أكد المصدرأ ن الساعات القادمة ستشهد إجراءها الجراحة حيث طالبها الأطباء بالتزام الفراش بعد إجراء الجراحة حتى تتعافى تمامًا مع تواجدها تحت الإشراف الطبي حتى لا تتفاقم الحالة. وحاولت أنغام العودة بأسرع وقت ممكن خاصةً أنها مرتبطة بحفل غنائي في موسم الرياض ضمن ليلة الملحن ياسر بوعلي وهو الأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز، التي أقيمت ليلة خاصة له للاحتفال به بالمملكة العربية السعودية في الـ27 من ديسمبر الجاري. وجراء ذلك، اعتذرت عن الحفل واكتفت هيئة الترفيه ببقية النجوم في الحفل وهم راشد الماجد، نوال الكويتية، ماجد المهندس، رابح صقر، عايض يوسف، وفؤاد عبد الواحد.

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