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عدن - ياسمين التهامي - مفاجأة بشأن جنسياتهم ... شرطة عسير تلقي القبض على 3 جناة قاموا بخطف شاب والاعتداء عليه بأبها

جديد اب برس : Advertisements ح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الخميس الموافق ١٤٤١/٤/٢٩هـ عن قيام مجموعة بالاعتداء على مواطن وتصوير ذلك ونشره، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري عن تحديد هوية الجناة والقبض عليهم ، وهم مواطنان ومقيم في العقد الثاني من العمر حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. ح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الخميس الموافق ١٤٤١/٤/٢٩هـ عن قيام مجموعة بالاعتداء على مواطن وتصوير ذلك ونشره، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري عن تحديد هوية الجناة والقبض عليهم ، وهم مواطنان ومقيم في العقد الثاني من العمر حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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