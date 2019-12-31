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صنعاء - ياسمين الخيامي - عيدروس الزبيدي يباغت الجميع ويدافع عن الرئيس هادي بقوة ويهاجم قيادي اماراتي رفيع بطريقة صعقت ولي عهد ابو ظبي شخصيا ( صورة للمسؤول الاماراتي )

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