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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد مافعلته قطر بهذه المذيعة الحسناء التي تعمل في قناة الجزيرة بعد ان شنت هجوم صاعق على اردوغان ووصفته بالمحتل والمستعمر ( شاهد العقاب الصارم )

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