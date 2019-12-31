شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحفل التكريمي لمدارس البيان الاهلية بالمكلا لاوئل طلابها.. بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 الخليج 365 - ابوبكر محسن الشادلي ينفرد الخليج 365 بمواكبة الحدث ومتابعة الحفل التكريمي لمدارس البيان الاهلية بالمكلا لاوئل طلابها.

Advertisements جاء ذلك بحضور الوكيل المساعد لشوون مديريات الوادي والصحراء هشام السعيد، وأركان حرب المنطقة العسكرية الثانية عويضان سالم عويضان، ومدير الغرفة التجارية بساحل حضرموت. البث المباشر

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