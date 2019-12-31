الحوثية تقصف قرى في أبين بصواريخ الكاتيوشا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

أبين - الخليج 365

شنت مليشيات الحوثي الانقلابية، قصفاً بصواريخ الكاتيوشا، على تجمعات سكنية في محافظة أبين، جنوبي اليمن.



وقالت مصادر محلية، إن صاروخاً حوثياً، يُعتقد أنه من نوع كاتيوشا، سقط في قرية الصمة بمنطقة الحضن في مديرية لودر، شمالي أبين.

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وأكدت المصادر أن الصاروخ الذي يتوقع انطلاقه من مواقع محاددة بين أبين والبيضاء، انفجر في مكان خالٍ، دون أن يُخلف أي إصابات أو ضحايا في صفوف المدنيين.

ويأتي هذا القصف بعد يوم من قصف مليشيا الحوثي الانقلابية، حفلاً عسكرياً في محافظة الضالع.