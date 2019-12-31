شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قصف وقنص حوثي في الدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 لم تتوقف مليشيات الحوثي عن ارتكاب الخروقات اليومية للهدنة الأممية منذ انطلاقها أواخر العام المنصرم ، مستغلة الهدنة ، وقامت بالدفع بتعزيزات كبيرة واستحداث مواقع ومتاريس جديدة وحفر أنفاق وخنادق في مناطق متفرقة جنوب الحديدة.

كما قصفت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن، مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي الواقعة جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن، بالقذائف المدفعية. Advertisements مصادر عسكرية ميدانية قالت أن المليشيات قصفت المواقع من مناطق تمركزها بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 والقذائف المدفعية عيار 82 ، وتساقطت القذائف بالقرب من مواقع القوات المشتركة شرق الدريهمي. وأضافت المصادر أن عناصر المليشيات فتحت النار على مواقع القوات المشتركة في المنطقة نفسها بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وبسلاح الدوشكا عيار 12.7 بشكل مكثف. كما قام مسلحو المليشيا بعمليات قنص متقطعة استهدفت المواقع خلال ساعات المساء ، بإستخدام الأسلحة القناصة وأسلحة معدلات البيكا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قصف وقنص حوثي في الدريهمي جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.