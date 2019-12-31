شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة شهيرة في قناة الجزيرة تفاجئ الجميع وتهاجم أردوغان وتتهم العثمانيون باستعمارنا 3 قرون..لن تصدق ماذا فعلت بها قطر..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نت الإعلامية حسينة أوشان هجوما على فترة تواجد العثمانيين في الجزائر، والتي وصفتها بالاستعمار الأسود.

وكتبت الإعلامية السابقة في الجزيرة في سلسلة تدوينات على حسابها في تويتر : " بعد الاستقلال في الجزائر قام المؤرخون الرسميون للدولة بتقديس حقبة العثمانيين وتصويرها على أنها كانت فترة مزدهرة للبلاد" .

ووصفت ما تم كتابته بأنه قراءة مؤدلجة للتاريخ أفضت إلى المفاضلة بين استعمارين واعتبار الأول مجرد " تواجد" رغم الجرائم البشعة التي ارتكبها طيلة ثلاث قرون.

وأضافت أنه لأجل تبييض التاريخ الاستعماري الأسود للعثمانيين في الجزائر , اخترع المؤرخون عبارة شهيرة لتسهيل مهمتهم وهي : " لا يمكن أن نعتبر الأتراك كغزاة لأنهم جاؤوا تلبية لطلبنا و تحريرنا من الإسبان" ..عبارة بالإضافة إلى سذاجتها – لا تستوي مع واقع أن من يأتي إلى نجدتك لا يحتلّك ثلاث قرون، بحسب قولها.

وقالت أوشان : " تابعت مسلسل ممالك النار واهتممت بالنقاشات الجدية التي تلته حول كتابة تاريخ منطقتنا وتعرضه لقدر مهول من التزييف والتحريف كمؤثر مشترك تعرضت له عملية تأريخ تلك الحقبة..تحضرني جملة قالها خالد النبوي مفادها أن الاحتلال العثماني جلب على أكتافه احتلالا آخر لمصر والأمر نفسه حدث في الجزائر"، بحسب زعمها.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سأله أحد الصحفيين في زيارة له للجزائر: " إنكم قمتم باحتلال الجزائر"، فأجابه لو كنت محتلا لكنت تتحدث التركية بدلا من الفرنسية". جديد "الخليج 365" Advertisements

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