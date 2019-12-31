شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو ...ردة فعل طريفة لفنان العرب "محمد عبده" بعدما رأى أحد الحضور ينظف أنفه بإصبعه بطريقة مقززة في احد حفلاته ..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنان محمد عبده وهو على المسرح في إحدى حفلاته الأخيرة، وهو يحرج أحد معجبيه من حضور الحفلة. وأظهر مقطع الفيديو الفنان محمد عبده خلال تقديمه باقة من أغنياته، حيث لاحظ أن هناك معجبًا بين الحضور يقوم بتنظيف أنفه بإصبعه بطريقة مستفزة ما أجبر “عبده” على التعليق ونبهه من القيام بهذه الحركة المقززة بين الحضور بطريقة لطيفة. جديد "الخليج 365" Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو ...ردة فعل طريفة لفنان العرب "محمد عبده" بعدما رأى أحد الحضور ينظف أنفه بإصبعه بطريقة مقززة في احد حفلاته ..."شاهد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.