مدفعية الحوثي تشن قصفا عنيفا على حيس جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 شنت مليشيات الحوثي قصفاً مدفعياً على مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن، مستهدفة الأحياء السكنية بشكل مكثف وعنيف.

وأفادت مصادر محلية في حيس عن قيام مليشيات الحوثي بقصف منازل المواطنين في وسط المدينة بعدد من قذائف المدفعية الثقيلة. Advertisements وأوضحت المصادر أن قذيفة أطلقتها المليشيات أصابت منزل المواطن داؤود حضرمي الكائن في حي ربع الحضرمي وسط المدينة وأدى لإصابة أحد سكان المنزل ويدعى عرفات داؤود الحضرمي. وأضافت المصادر أنهم وعقب الإستهداف هرعوا إلى المنطقة وقاموا بإسعاف المواطن الجريح إلى المستشفى الميداني لتلقي العلاج، فيما ألحق القصف أضراراً بالغة بالمنزل، وخلفت حالة من الخوف والرعب في صفوف سكان الحي وخصوصاً النساء والأطفال.

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