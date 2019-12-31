مالية الشرعية: إجراءات مليشيا الحوثي عرقلت صرف مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكدت وزارة المالية، ان البنوك والمصارف التي تعاقدت لصرف رواتب المتقاعدين وموظفي الدولة في عدد من القطاعات بالمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المتمردة، اعتذرت عن عدم قدرتها على الاستمرار في الصرف عقب الاجراءات غير القانونية للمليشيات بمنع تداول العملة الوطنية الجديدة.



Advertisements

وحملت الوزارة في بيان صادر عنها، مليشيا الحوثي الانقلابية كامل المسؤولية عن إعاقة عشرات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين من استلام رواتبهم ومعاشاتهم التي انتظمت الحكومة في دفعها منذ اكثر من عام، رغم استمرار المليشيا في نهب الايرادات العامة وعدم توريدها للبنك المركزي في عدن.

ودعا البيان المجتمع الدولي والامم المتحدة والبنك وصندوق النقد الدوليين، إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الاجراءات التي تفاقم الكارثة الإنسانية التي تسببت بها المليشيات منذ انقلابها على السلطة الشرعية واشعالها للحرب.

وعبرت وزارة المالية في بيانها عن اسفها للاستخفاف الذي تتعامل به مليشيات الحوثي مع معاناة المواطنين وتعميقها.. مؤكدة أن الوزارة وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ملتزمة بصرف المرتبات في مناطق سيطرة المليشيات الانقلابية متى ما ازيلت العوائق التي افتعلتها هذه المليشيا