شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجوف.. مدير الشرطة يتفقد النقاط الأمنية في الحزم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 تفقد مدير عام شرطة محافظة الجوف العميد مراد أبو حاتم، الأحد، النقاط الأمنية في مديرية الحزم.

Advertisements وخلال الزيارة شدد العميد أبو حاتم خلال الزيارة على رفع اليقظة والحس الأمني العالي والانضباط في الأداء، وحسن التعامل مع المواطنين. وأشار إلى أن ما تشهده المحافظة من حالة استقرار أمني يمثل نموذجاً ناجحاً يجب البناء عليه والانطلاق نحو الأفضل.

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