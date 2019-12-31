الجبلية جنوب الحديدة تتعرض لاستهداف حوثي مكثف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 يتواصل تصعيد المليشيات على مواقع القوات المشتركة في مختلف مديريات ومناطق جنوب محافظة الحديدة ، في ظل صمت وتجاهل أممي حيال تصعيد الحوثيين.

حيث قصفت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن ، بالأسلحة الثقيلة والقذائف المدفعية. وأفاد مصدر عسكري ميداني عن قيام المليشيات بقصف المواقع بمدفعية الهاون الثقيل عيار 120 والقذائف عيار 82 وبقذائف مدفعية B10 بشكل عنيف. Advertisements وأضاف المصدر أن المليشيا فتحت نيران أسلحتها على مواقع القوات المشتركة مستخدمة الأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23. وأشار المصدر إلى قيام المليشيات بإستهداف مواقع أخرى بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 والأسلحة القناصة وأسلحة معدلات البيكا بشكل مكثف وعنيف.

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