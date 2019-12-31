التصعيد الحوثي يتجدد بالفازة الساحلية جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 ارتفعت وتيرة الخروقات الحوثية خلال فترة الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار ، والتي بدأت في 18 ديسمبر 2018 ، ومارست المليشيات خلالها التصعيد العسكري في أكثر من منطقة بمختلف مديريات جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

Advertisements حيث جددت مليشيات الحوثي تصعيدها على مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة الساحلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن. وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن مليشيات الحوثي قصفت مواقع القوات المشتركة في الفازة بقذائف مدفعية الهاوزر وبقذائف RBG ، بشكل عنيف. وأضافت المصادر أن مسلحي المليشيا استهدفوا مواقع متفرقة للقوات المشتركة في ذات المنطقة بسلاح البيكا وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 12.7 وعيار 14.5 بشكل مكثف ، وقام مسلحو المليشيا بعمليات قنص استهدفت المواقع بشكل متواصل.

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