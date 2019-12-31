ننشر أسعار بيع وشراء العملات لهذا اليوم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 ننشر آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالي:

اسعار الشراء السعودي: 160 الدولار : 604 الدرهم : 162 Advertisements اسعار البيع السعودي: 161 الدولار : 507 الدرهم : 164 * وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.

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