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ننشر أسعار بيع وشراء العملات لهذا اليوم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

ننشر أسعار بيع وشراء العملات لهذا اليوم

متابعات_الخليج 365

ننشر آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالي:

 

اسعار الشراء

 

السعودي:  160

 

الدولار :   604

 

الدرهم :   162

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اسعار البيع

 

السعودي:  161

 

الدولار :   507

 

الدرهم :   164

 

* وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.

 

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