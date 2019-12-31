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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ننشر أسعار بيع وشراء العملات لهذا اليوم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
ننشر آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالي:
اسعار الشراء
السعودي: 160
الدولار : 604
الدرهم : 162
اسعار البيع
السعودي: 161
الدولار : 507
الدرهم : 164
* وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.
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