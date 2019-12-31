شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أسعار الفواكه والخضروات واللحوم بمأرب اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 مأرب - الخليج 365 تختلف أسعار المواد الغذائیة و الخضروات و الفواكھ و اللحوم بین محافظة وأخرى بحسب الاستیراد أو التصدیر.

ورصد مراسل " الیمن العربي " أسعار الخضروات و الفواكھ واللحوم في محافظة مأرب الثلاثاء، للكیلو الواحد، وقد ساعدت زراعة الخضروات و الفواكھ في المحافظة على استقرار اسعارھا، و من أھم ما یزرع في المحافظة ، البطاط والطماطم. و على مستوى الفواكھ: البرتقال بأنواعھ، والبطیخ. و فیما یلي أسعار أھم تلك الأصناف للكیلو الواحد : - الطماطم = 300ریال - البطاطس = 300 ریالا ـ البصل = 300 ریال ـ الكوبش = 300 ریالا البصل أخضر = 200ریال للحزمة الواحدة ـ البیبار = 500 ریال ـ الباذنجان = 700 ریال ـ الكراث و البقدونس و النعناع و الخس = العصبة بـ 50 ریالا - الموز = 400 ریال الشمام = 400 ریالا الكومثرى = 1000 ریال Advertisements ـ الفرولة = 1500 ریال ـ التوت = 1000 ریال - التفاح الخارجي = 2000 ریال ـ التفاح محلي مثلج = 700 ریال - الكوسة = 450 ریال - الجزر = 600 ریال - الخیار = 550 ریال - لحوم الابل = 4000 ریال - لحوم الأغنام = 5000 ریال ـ الدقة 5000 ریال ـ لحوم الابقار = 5000 ریال وبالنسبة إلى الدجاج فیباع بالحبة حسب حجمھ، فھناك من 100 ،و من 1200 ومن 1500 و من 2000 و من 3000 ریال. والبیض یباع الطبق الذي یحتوي على 20 بیضة بـ 1600 ریال. ـ الأسماك = 3500 ریال.. مع الإشارة إلى أن أنواعا محدودة فقط من الأسماك تصل مأرب. وربما لا یزید ما یصل المحافظة عن صنفین. ـ یشار إلى أن محافظة مأرب، الواقعة شرق الیمن تعد من المحافظات التي تصدر أنواعا مختلفة من الفواكھ والخضروات إلى مختلف محافظات الجمھوریة.

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