بالمدفعية.. مليشيا الحوثي تقصف مواقع المشتركة في الدريهمي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالمدفعية.. مليشياالحوثي تقصف مواقع المشتركة في الدريهمي الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 الخليج 365 في انتهاك جديد، قصفت مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مساء الإثنين، مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي الواقعة جنوب محافظة الحديدة، بالقذائف المدفعية.

Advertisements وأفادت مصادر عسكرية، أن المليشيات قصفت المواقع من مناطق تمركزها بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 والقذائف المدفعية عيار 82 . وأضافت المصادر، أن عناصر المليشيات فتحت النار على مواقع القوات المشتركة في المنطقة نفسها بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وبسلاح الدوشكا عيار 12.7 بشكل مكثف . وأشارت المصادر، إلى قيام مسلحي المليشيا بعمليات قنص متقطعة استهدفت المواقع خلال ساعات المساء ، باستخدام الأسلحة القناصة وأسلحة معدلات البيكا .

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