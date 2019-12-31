شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الضربة العسكرية .. مؤسس " حزب الله العراقي "يتوعد أمريكا بالثأر.. هل ينفذ تهديده؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2019/12/31 الساعة 06:53 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

توعد مؤسس كتائب حزب الله العراقي والقيادي فيها جمال جعفر إبراهيمي، المعروف بالاسم الحركي أبو مهدي المهندس، الولايات المتحدة الأمريكية بالرد على الضربة العسكرية التي تسببت بمقتل 25 وإصابة عدد كبير من عناصر الحزب قاءلا : : إن “دماء الشهداء لن تذهب سدى وردنا سيكون قاسيا جدا على القوات الأميركية في العراق”.

إيران

وسارعت إيران، بالطبع، إلى التنديد بـ”شدة” بالضربات التي طالت كتائب حزب الله العراقية، وهي ميليشيا أنفقت عليها طهران الكثير على مستوى التدريب والتسليح، النوعي مقارنة بالميليشيات الأخرى.

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ما بعد الضربة الأمريكية

تصعيد كلامي أثار تساؤلات حول ما بعد الضربة الأميركية التي جاءت في إطار “إظهار قوة من واشنطن خصوصا وأنها هددت مؤخرا بأن استهداف المصالح الأميركية سيعقبه رد قوي”، بحسب مدير مركز التفكير السياسي العراقي إحسان الشمري، الذي يرى أن الضربة سيكون لها “انعكاس كبير جدا على الداخل العراقي على كل المستويات”.

رد فعل الميليشيات

ويرى المحلل الأمني العراقي حسين علاوي أن رد فعل الولايات المتحدة مرتبط برد فعل الميليشيات.

ويوضح في حديث مع “موقع الحرة” أن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن النفس وأن الميليشيات المسلحة الموالية لإيران في العراق إذا ردت فإن الولايات المتحدة سترد بقوة كلما تعرضت لاعتداء.

وكانت الضربة الأميركية قد أتت بعد يومين من إطلاق أكثر من 30 صاروخا على قاعدة K1 العراقية في محافظة كروك النفطية، حيث يتواجد فيها أميركيون، وأدت إلى مقتل متعاقد مدني أميركي.

ولم يستبعد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر الأحد، أي خطوات أخرى “إذا لزم الأمر”.